Прокуратура защитит право новосибирских студентов на бороды, тату и свободу передвижения

В Новосибирске учащимся Промышленного колледжа запрещали носить усы и бороду и делать татуировки. Данным вопросом заинтересовалась прокуратура.

Основанием для прокурорской проверки послужило обращение родителей одного из учащихся. Было установлено, что студентам было запрещено покидать здание образовательного учреждения на переменах. По мнению прокуратуры, тем самым учащихся ограничивали в праве на свободу передвижения. А запрет носить бороду и тату нарушал право учащихся на самовыражение.

Как сообщает "Интерфакс", правила внутреннего распорядка были опротестованы, а директору колледжа внесено представление об устранении нарушений Конституции и законодательства РФ.