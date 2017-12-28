15 самых ярких астрономических событий 2017 года

Декабрь – время подводить итоги. Редакция проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) отобрала 15 самых интересных открытий, которыми нас порадовали астрономы в уходящем году.

Наблюдение источника гравитационных волн в телескопы

Впервые в истории человечества удалось поймать электромагнитные волны (в том числе и видимый свет) от источника гравитационных волн. Это знаменательное событие произошло 17 августа 2017 года.

"Виновником" гравитационного всплеска оказались две нейтронные звезды, столкнувшиеся друг с другом на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли. Это событие наблюдалось в рентгеновские, оптические и радиотелескопы. Подробности открытия в нашем материале.

Визит межзвёздного астероида

В октябре 2017 года астрономы обнаружили объект, который сначала приняли за комету. Дальнейшие наблюдения показали, что это астероид. Ему дали название Оумуамуа в честь гавайского божества.

В отличие от всех астероидов, известных человечеству до сей поры, этот "небесный камень" не является частью Солнечной системы. Он прибыл из межзвёздных бездн и на всех парах покидает нашу планетную систему.

Мы подробно рассказывали о межзвёздном госте. К слову, на его поверхности нашли органические вещества.

Испытание системы оповещения об астероидной угрозе

Пока Оумуамуа мирно покидает Солнечную систему, в непосредственной близости от Земли кружит огромное количество его собратьев. Неудивительно, что человечество хочет быть готовым к непрошенному визиту.

12 октября 2017 года астероид 2012 TC4 приблизился к Земле. Но за несколько недель до этого за ним уже следили внимательные глаза специалистов. Научные центры по всему миру обменивались информацией, в рамках учений было оповещено даже правительство США.

Между тем заранее было известно, что космическая глыба не угрожает Земле столкновением. 2012 TC4 был использован как "мишень" для испытаний системы оповещения. Наш проект писал об этих необычных учениях.

Определение возраста Юпитера

Юпитер – самая древняя планета Солнечной системы. Именно такой результат получили исследователи, когда им наконец удалось выяснить возраст гиганта. А самой древней частью планеты является её твёрдое ядро.

Конечно, "докопаться" до него учёным было бы не под силу. На помощь исследователям пришёл химический анализ "камней с неба". Мы рассказывали о том, какая связь между газовым гигантом и железными метеоритами.

Величайший взрыв в наблюдаемой Вселенной

Именно так можно описать событие, зафиксированное астрономами. Энерговыделение 2,3 × 1052 эрг – это неприлично много даже для сверхновой.

На расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли произошло нечто небывалое. Учёные не смогли объяснить это ни активностью ядра далёкой галактики, ни деятельностью чёрной дыры, разрывающей звезду. Впрочем, у них появились версии, и мы подробно рассказывали, какие именно.

Кстати, специалисты считают, что такой взрыв – не единственный в своём роде. Их наблюдали и раньше, но из-за огромных расстояний не смогли оценить масштаб явления.

Сверхновая, вспыхнувшая несколько раз

Такое, казалось бы, невозможно. Взрыв сверхновой – необратимый процесс, превращающий звезду в облако газа. Тем не менее именно так вела себя вспышка iPTF14hls. Её яркость увеличивалась несколько раз, на пике достигнув величины в 3,5 миллиарда Солнц.

Этому явлению у астрономов пока нет объяснения, как и многим другим загадочным особенностям процесса, c которыми можно ознакомиться в нашем материале.

Система TRAPPIST-1 и планета, идеальная для жизни

Три планету у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея нашли ещё в 2016 году. Ну а 2017 год оказался богат на подробности.

Во-первых, планет оказалось в общей сложности семь. Во-вторых, выяснилось, что они весьма похожи на Землю по массе и другим характеристикам. Впрочем, не всё так безоблачно: похоже, магнитное поле звезды плавит некоторые из этих планет изнутри.

Кстати, интересные планеты были открыты не только в системе TRAPPIST-1. Ещё одна находка учёных, планета LHS 1140b, выглядит очень заманчиво: условия на ней в каком-то смысле идеальны для жизни. Мы рассказывали о том, чем она так хороша.

Открытие запасов воды на "двойниках Земли"

Ещё более интригующее открытие в 2017 году сделал "Хаббл". На планетах уже упомянутой звезды TRAPPIST-1 он обнаружил воду!

Конечно, речь не идёт о том, что астрономы разглядели океанические волны. Телескоп зафиксировал облако водорода, которое, как полагают специалисты, порождается разложением воды под действием ультрафиолетового излучения.

Мы писали о том, сколько воды уже потеряли планеты системы и на каких из этих миров живительной влаги всё ещё достаточно.

Самая горячая экзопланета

Не все открытые в уходящем году миры можно назвать уютными. Вот KELT-9b уж точно не курорт. Дневная сторона планеты разогревается более чем до четырёх тысяч градусов Цельсия. Это самая горячая экзопланета, известная человечеству.

Мы подробно рассказывали об этом пылающем аде.

Первое наблюдение атмосферы у земплеподобной планеты

Рекорды будоражат воображение, но человечеству всё-таки в первую очередь интересны потенциально обитаемые миры. Вот GJ 1132b имеет радиус всего 1,4 земных. Кстати, и расположена она довольно близко: всего 39 световых лет от Земли.

Наблюдая этот мир в семи разных диапазонах длин волн, астрономы обнаружили у него атмосферу. Это первое непосредственное наблюдение газовой оболочки у экзопланет земного типа, хотя и понятно, что у многих из них она должна быть.

Из статьи проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) можно узнать, из каких газов, по мнению учёных, состоит эта атмосфера.

Рентгеновский сигнал от тёмной материи

Волнующие открытия 2017 года касались не только других планет, но и самых сокровенных тайн устройства мира. Возможно, астрономам таки удалось поймать сигнал от тёмной материи – загадочной субстанции, на которую, по мнению космологов, приходится 27% всей энергии Вселенной. Человечество знает о её существовании только благодаря гравитационному воздействию этой материи на видимое вещество.

Но теперь, вероятно, всё изменилось. И причиной тому рентгеновские кванты с энергией 3,5 килоэлектронвольта, пришедшие из далёкого скопления галактик. Мы говорили о непростой истории этого открытия и о том, почему в испускании этого излучения заподозрили именно тёмную материю.

Самый далекий и древний объект видимой Вселенной

Именно этого звания заслуживает обнаруженный квазар с красным смещением 7,5. Все предыдущие рекорды побиты. Свет "древнего чудовища" был испущен всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва (произошедшего, напомним, 13,8 миллиарда лет назад).

Это открытие немало озадачило учёных. "Вести.Наука" объясняли, почему.

Гибель аппарата "Кассини"

15 сентября 2017 года произошло событие, опечалившее всех неравнодушных к исследованиям космоса людей. Зонд, более 13 лет изучавший Сатурн и его спутники, вошёл в плотные слои атмосферы гиганта и разрушился.

Это была не авария, а сознательное уничтожение работоспособного аппарата. Мы подробно рассказывали о том, что заставило учёных так поступить, и о славной космической одиссее зонда. Между прочим, впоследствии инженеры восстановили картину последних секунд его жизни.

Каталог "элементов жизни", разбросанных по Галактике

Водород, углерод, азот, кислород, фосфор и сера. Вот шесть химических элементов, из которых в основном и состоит любой живой организм.

Но исследователи не стали мелочиться и выяснили содержание целых 20 элементов в 150 тысячах звёзд Млечного Пути. О том, как им это удалось и чем это поможет поиску внеземной жизни, читайте в нашем материале.

Нить в центре Галактики как возможное подтверждение теории струн

Совсем недавно астрономы получили уникальные изображения загадочного объекта. Он расположен совсем рядом (по космическим меркам) с чёрной дырой в центре Млечного Пути и выглядит как длинная тонкая нить.

Природа странного небесного тела пока неизвестна. Мы рассказывали о гипотезах, выдвинутых учёными. Среди них есть и очень смелая: открытие может подтверждать теорию струн.

Будем надеяться, что 2018 год окажется столь же богат астрономическими открытиями, и мы расскажем ещё немало интересного.

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