Новости Наука

28 декабря 201712:30 Анатолий Глянцев

15 самых ярких астрономических событий 2017 года

2017 год был богат астрономическими открытиями.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Декабрь – время подводить итоги. Редакция проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) отобрала 15 самых интересных открытий, которыми нас порадовали астрономы в уходящем году.

Наблюдение источника гравитационных волн в телескопы

Впервые в истории человечества удалось поймать электромагнитные волны (в том числе и видимый свет) от источника гравитационных волн. Это знаменательное событие произошло 17 августа 2017 года.

"Виновником" гравитационного всплеска оказались две нейтронные звезды, столкнувшиеся друг с другом на расстоянии более 100 миллионов световых лет от Земли. Это событие наблюдалось в рентгеновские, оптические и радиотелескопы. Подробности открытия в нашем материале.

Визит межзвёздного астероида

В октябре 2017 года астрономы обнаружили объект, который сначала приняли за комету. Дальнейшие наблюдения показали, что это астероид. Ему дали название Оумуамуа в честь гавайского божества.

В отличие от всех астероидов, известных человечеству до сей поры, этот "небесный камень" не является частью Солнечной системы. Он прибыл из межзвёздных бездн и на всех парах покидает нашу планетную систему.

Мы подробно рассказывали о межзвёздном госте. К слову, на его поверхности нашли органические вещества.

Испытание системы оповещения об астероидной угрозе

Пока Оумуамуа мирно покидает Солнечную систему, в непосредственной близости от Земли кружит огромное количество его собратьев. Неудивительно, что человечество хочет быть готовым к непрошенному визиту.

12 октября 2017 года астероид 2012 TC4 приблизился к Земле. Но за несколько недель до этого за ним уже следили внимательные глаза специалистов. Научные центры по всему миру обменивались информацией, в рамках учений было оповещено даже правительство США.

Между тем заранее было известно, что космическая глыба не угрожает Земле столкновением. 2012 TC4 был использован как "мишень" для испытаний системы оповещения. Наш проект писал об этих необычных учениях.

Определение возраста Юпитера

Юпитер – самая древняя планета Солнечной системы. Именно такой результат получили исследователи, когда им наконец удалось выяснить возраст гиганта. А самой древней частью планеты является её твёрдое ядро.

Конечно, "докопаться" до него учёным было бы не под силу. На помощь исследователям пришёл химический анализ "камней с неба". Мы рассказывали о том, какая связь между газовым гигантом и железными метеоритами.

Величайший взрыв в наблюдаемой Вселенной

Именно так можно описать событие, зафиксированное астрономами. Энерговыделение 2,3 × 1052 эрг – это неприлично много даже для сверхновой.

На расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли произошло нечто небывалое. Учёные не смогли объяснить это ни активностью ядра далёкой галактики, ни деятельностью чёрной дыры, разрывающей звезду. Впрочем, у них появились версии, и мы подробно рассказывали, какие именно.

Кстати, специалисты считают, что такой взрыв – не единственный в своём роде. Их наблюдали и раньше, но из-за огромных расстояний не смогли оценить масштаб явления.

Сверхновая, вспыхнувшая несколько раз

Такое, казалось бы, невозможно. Взрыв сверхновой – необратимый процесс, превращающий звезду в облако газа. Тем не менее именно так вела себя вспышка iPTF14hls. Её яркость увеличивалась несколько раз, на пике достигнув величины в 3,5 миллиарда Солнц.

Этому явлению у астрономов пока нет объяснения, как и многим другим загадочным особенностям процесса, c которыми можно ознакомиться в нашем материале.

Система TRAPPIST-1 и планета, идеальная для жизни

Три планету у звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея нашли ещё в 2016 году. Ну а 2017 год оказался богат на подробности.

Во-первых, планет оказалось в общей сложности семь. Во-вторых, выяснилось, что они весьма похожи на Землю по массе и другим характеристикам. Впрочем, не всё так безоблачно: похоже, магнитное поле звезды плавит некоторые из этих планет изнутри.

Кстати, интересные планеты были открыты не только в системе TRAPPIST-1. Ещё одна находка учёных, планета LHS 1140b, выглядит очень заманчиво: условия на ней в каком-то смысле идеальны для жизни. Мы рассказывали о том, чем она так хороша.

Открытие запасов воды на "двойниках Земли"

Ещё более интригующее открытие в 2017 году сделал "Хаббл". На планетах уже упомянутой звезды TRAPPIST-1 он обнаружил воду!

Конечно, речь не идёт о том, что астрономы разглядели океанические волны. Телескоп зафиксировал облако водорода, которое, как полагают специалисты, порождается разложением воды под действием ультрафиолетового излучения.

Мы писали о том, сколько воды уже потеряли планеты системы и на каких из этих миров живительной влаги всё ещё достаточно.

Самая горячая экзопланета

Не все открытые в уходящем году миры можно назвать уютными. Вот KELT-9b уж точно не курорт. Дневная сторона планеты разогревается более чем до четырёх тысяч градусов Цельсия. Это самая горячая экзопланета, известная человечеству.

Мы подробно рассказывали об этом пылающем аде.

Первое наблюдение атмосферы у земплеподобной планеты

Рекорды будоражат воображение, но человечеству всё-таки в первую очередь интересны потенциально обитаемые миры. Вот GJ 1132b имеет радиус всего 1,4 земных. Кстати, и расположена она довольно близко: всего 39 световых лет от Земли.

Наблюдая этот мир в семи разных диапазонах длин волн, астрономы обнаружили у него атмосферу. Это первое непосредственное наблюдение газовой оболочки у экзопланет земного типа, хотя и понятно, что у многих из них она должна быть.

Из статьи проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) можно узнать, из каких газов, по мнению учёных, состоит эта атмосфера.

Рентгеновский сигнал от тёмной материи

Волнующие открытия 2017 года касались не только других планет, но и самых сокровенных тайн устройства мира. Возможно, астрономам таки удалось поймать сигнал от тёмной материи – загадочной субстанции, на которую, по мнению космологов, приходится 27% всей энергии Вселенной. Человечество знает о её существовании только благодаря гравитационному воздействию этой материи на видимое вещество.

Но теперь, вероятно, всё изменилось. И причиной тому рентгеновские кванты с энергией 3,5 килоэлектронвольта, пришедшие из далёкого скопления галактик. Мы говорили о непростой истории этого открытия и о том, почему в испускании этого излучения заподозрили именно тёмную материю.

Самый далекий и древний объект видимой Вселенной

Именно этого звания заслуживает обнаруженный квазар с красным смещением 7,5. Все предыдущие рекорды побиты. Свет "древнего чудовища" был испущен всего через 690 миллионов лет после Большого взрыва (произошедшего, напомним, 13,8 миллиарда лет назад).

Это открытие немало озадачило учёных. "Вести.Наука" объясняли, почему.

Гибель аппарата "Кассини"

15 сентября 2017 года произошло событие, опечалившее всех неравнодушных к исследованиям космоса людей. Зонд, более 13 лет изучавший Сатурн и его спутники, вошёл в плотные слои атмосферы гиганта и разрушился.

Это была не авария, а сознательное уничтожение работоспособного аппарата. Мы подробно рассказывали о том, что заставило учёных так поступить, и о славной космической одиссее зонда. Между прочим, впоследствии инженеры восстановили картину последних секунд его жизни.

Каталог "элементов жизни", разбросанных по Галактике

Водород, углерод, азот, кислород, фосфор и сера. Вот шесть химических элементов, из которых в основном и состоит любой живой организм.

Но исследователи не стали мелочиться и выяснили содержание целых 20 элементов в 150 тысячах звёзд Млечного Пути. О том, как им это удалось и чем это поможет поиску внеземной жизни, читайте в нашем материале.

Нить в центре Галактики как возможное подтверждение теории струн

Совсем недавно астрономы получили уникальные изображения загадочного объекта. Он расположен совсем рядом (по космическим меркам) с чёрной дырой в центре Млечного Пути и выглядит как длинная тонкая нить.

Природа странного небесного тела пока неизвестна. Мы рассказывали о гипотезах, выдвинутых учёными. Среди них есть и очень смелая: открытие может подтверждать теорию струн.

Будем надеяться, что 2018 год окажется столь же богат астрономическими открытиями, и мы расскажем ещё немало интересного.

Следите за новостями.

Коротко

12:20

В Кремле не считаю, что Петербург стал уязвимым для террористов городом

12:16

В подмосковном Домодедове упал лифт с женщиной и ребенком

11:35

Начались переговоры о втором этапе обмена пленными в Донбассе

10:51

В московском метро появится Большая кольцевая линия

10:35

Путин: в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт

09:55

В Афганистане произошла серия терактов

09:47

Главой "ВИМ-Авиа" стал бывший юрист "Альфы"

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Смертник взорвался у здания, где отмечали годовщину ввода советских войск в Афганистан

Смертник взорвался у здания, где отмечали годовщину ввода советских войск в Афганистан

44 минуты назад
Начались переговоры о втором этапе обмена пленными в Донбассе

Начались переговоры о втором этапе обмена пленными в Донбассе

53 минуты назад
В подмосковном Домодедове упал лифт с женщиной и ребенком

В подмосковном Домодедове упал лифт с женщиной и ребенком

16 минут назад
Путин: в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт

Путин: в Санкт-Петербурге был совершен террористический акт

1 час назад
Стрелка с "Меньшевика" задержали в бывшей типографии "Правды"

Стрелка с "Меньшевика" задержали в бывшей типографии "Правды"

2 часа назад
Женщина, которой муж отрубил руки, неоднократно жаловалась участковому

Женщина, которой муж отрубил руки, неоднократно жаловалась участковому

49 минут назад
20 самых нездоровых стран мира

20 самых нездоровых стран мира

32 минуты назад
Почему "Движение вверх" - фильм-событие. Мнение критика

Почему "Движение вверх" - фильм-событие. Мнение критика

22 часа назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

25.12.2017 08:37
Как Санта-Клаус отвечает на неудобные вопросы

Как Санта-Клаус отвечает на неудобные вопросы

2 часа назад
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46
Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

26.12.2017 13:28
15 самых ярких астрономических событий 2017 года

15 самых ярких астрономических событий 2017 года

11 минут назад
Президент добавил три мигалки гаражу своей администрации

Президент добавил три мигалки гаражу своей администрации

13 минут назад
МИД РФ: Корейский полуостров - пороховая бочка, и конфликт может вспыхнуть случайно

МИД РФ: Корейский полуостров - пороховая бочка, и конфликт может вспыхнуть случайно

26 минут назад
В одном из американских городов ввели запрет на въезд иногородних

В одном из американских городов ввели запрет на въезд иногородних

31 минута назад
Собянин: "реновация" стала словом года

Собянин: "реновация" стала словом года

50 минут назад
10 советов доктора Беленкова: как правильно провести новогодние праздники

10 советов доктора Беленкова: как правильно провести новогодние праздники

56 минут назад
6
Арестовано имущество руководителей банка "Клиентский", похитивших миллиард у вкладчиков

Арестовано имущество руководителей банка "Клиентский", похитивших миллиард у вкладчиков

1 час назад
В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты

В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты

1 час назад
Прокуратура защитит право новосибирских студентов на бороды, тату и свободу передвижения

Прокуратура защитит право новосибирских студентов на бороды, тату и свободу передвижения

1 час назад
В московском метро появится Большая кольцевая линия

В московском метро появится Большая кольцевая линия

1 час назад
Седан Lada Priora снова "отправляют на пенсию" (и это снова неточно)

Седан Lada Priora снова "отправляют на пенсию" (и это снова неточно)

1 час назад
Скончался один из основателей сети MediaMarkt

Скончался один из основателей сети MediaMarkt

1 час назад
В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами

В Исландии перевернулся автобус с китайскими туристами

2 часа назад
В Сургуте с детского утренника украли мешок с подарками

В Сургуте с детского утренника украли мешок с подарками

2 часа назад
Главой "ВИМ-Авиа" стал бывший юрист "Альфы"

Главой "ВИМ-Авиа" стал бывший юрист "Альфы"

2 часа назад
Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

2 часа назад
Год больших проектов: какие знаковые объекты были введены в 2017 году

Год больших проектов: какие знаковые объекты были введены в 2017 году

2 часа назад
Компания Mitsubishi продала первый автомобиль через интернет

Компания Mitsubishi продала первый автомобиль через интернет

2 часа назад
Вести.net: корейские автомобили обзаведутся виртуальными помощниками

Вести.net: корейские автомобили обзаведутся виртуальными помощниками

2 часа назад
Российские учёные восстановили крысам-диабетикам поджелудочную

Российские учёные восстановили крысам-диабетикам поджелудочную

2 часа назад
Ньюйоркцев призвали сидеть дома из-за морозов в минус 8 градусов

Ньюйоркцев призвали сидеть дома из-за морозов в минус 8 градусов

2 часа назад
Вести.net: самый популярный мессенджер заменит китайцам паспорта

Вести.net: самый популярный мессенджер заменит китайцам паспорта

3 часа назад
Ангарского маньяка будут судить в закрытом режиме

Ангарского маньяка будут судить в закрытом режиме

3 часа назад
Взрыв в "Перекрестке": число пострадавших возросло до 13

Взрыв в "Перекрестке": число пострадавших возросло до 13

3 часа назад
"Прогресс" затопили в Тихом океане

"Прогресс" затопили в Тихом океане

4 часа назад
МОК посчитал допинг-пробы за ноябрь, россияне вновь в лидерах

МОК посчитал допинг-пробы за ноябрь, россияне вновь в лидерах

5 часов назад
Русский вечер в Питтсбурге: 3 очка Малкина, 2 гола Панарина и 33 сейва Бобровского

Русский вечер в Питтсбурге: 3 очка Малкина, 2 гола Панарина и 33 сейва Бобровского

6 часов назад
Магадан заносит снегом

Магадан заносит снегом

6 часов назад
Бывшего юриста самого презираемого бизнесмена Америки признали виновным в мошенничестве

Бывшего юриста самого презираемого бизнесмена Америки признали виновным в мошенничестве

6 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

6 часов назад
В Бельгии один человек погиб и еще четверо пострадали в результате падения крана

В Бельгии один человек погиб и еще четверо пострадали в результате падения крана

7 часов назад
Отмена санкций: Владимир Чижов дал благоприятный прогноз для России на 2018 год

Отмена санкций: Владимир Чижов дал благоприятный прогноз для России на 2018 год

7 часов назад
Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

15 часов назад
Гостелерадиофонд представляет: два YouTube-канала погружения в историю исчезнувшей страны

Гостелерадиофонд представляет: два YouTube-канала погружения в историю исчезнувшей страны

21 час назад
Нонна Гришаева рассказала, как мужем стал "медвежонок" на 12 лет ее младше

Нонна Гришаева рассказала, как мужем стал "медвежонок" на 12 лет ее младше

21 час назад
Самые странные лекарства в истории средневековой медицины

Самые странные лекарства в истории средневековой медицины

21 час назад