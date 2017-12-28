Немка Дальмайер пропустит "Рождественскую гонку" из-за болезни

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не сможет принять участие в традиционной "Рождественской гонке". Семикратная чемпионка мира заболела. Она должна была выступить в дуэте с Бенедиктом Доллем. Вместо Дальмайер на трассу выйдет ее соотечественница Надин Хорхлер.



"Нам очень жаль, что Лаура пропустит гонку. Она очень хотела выступить здесь и сделать все, чтобы победить", – цитирует слова организатора соревнований Герберта Фритценвенгера официальный сайт гонки.



Отметим, что гонка пройдет в Гельзенкирхене 28 декабря. Начало в 20:15 по московскому времени.