В Израиле построили башню из Lego рекордной высоты

Сотрудники муниципалитета израильского города Тель-Авив при помощи волонтеров построили из кубиков конструктора Lego башню высотой 36 метров, что является новым мировым рекордом.

На строительство башни, которую возвели напротив городского муниципалитета на площади Рабина, ушло около полумиллиона цветных кубиков. Их предоставили жители города, сообщает France24.

Проект был запущен год назад учителями скончавшегося в 2014 году от рака восьмилетнего Омера Сайяга, который во время болезни строил башни из Lego.

Предыдущий рекорд высоты был установлен в 2015 году итальянским подразделением компании Lego, сотрудники которого возвели башню высотой 35 метров на Всемирной выставке в Милане.