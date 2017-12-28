Евгений Малкин назван звездой игрового дня в НХЛ

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Напомним, что во встрече с "Коламбусом" россиянин набрал три очка, забросив одну шайбу и дважды ассистировав своим партнерам. Кроме того, на его счету победный буллит.

Первой же звездой дня стал вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Ондржей Павелец. Его команда оказалась сильнее "Вашингтон Кэпиталз" 1:0 по итогам буллитной серии. Павелец отразил 30 бросков по его воротам.

Второй звездой дня был признан форвард "Бостон Брюинз" Райли Нэш, сделавший дубль в матче с "Оттавой Сенаторз", отдав голевую передачу.