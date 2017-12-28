Телеканал "Живая Планета" выбрал символы Флориды

Как укротить аллигатора и поплавать с ламантинами? Где можно увидеть тысячелетние кипарисы? Об этом можно узнать из новых серий цикла "Живые символы планеты" на телеканале "Живая Планета". Автор и ведущая Элеонора Любимова исследовала дикую природу Флориды.

Люди продолжают быть частью природы, хотя и не всегда ощущают себя единым целым с ней. С развитием цивилизации человек старается все больше отдалиться от всего, что растет, ползает, прыгает и летает. Авторы познавательного проекта "Живые символы планеты" в разных уголках Земли стараются отыскать животных и растения, без которых невозможно представить людей и тем более понять их.

Очень влажная почва, многочисленные болота и водоемы сформировали во Флориде особую экосистему, не похожую ни на что. Здесь легко встретить как грозного, коварного и внезапного аллигатора, так и очень неторопливого и добродушного ламантина. Элеонора Любимова выяснит, кому из зверей здесь жить лучше всего, и кто из них в итоге может стать символом этого прекрасного штата.

Местная флора чувствует себя отлично в таких условиях. Для того, чтобы найти растение, которое здесь лучше всего цветет и пахнет, ведущей придется окунуться в жуткое болото, рискнуть жизнью ради науки и покуситься на официальный символ Флориды — апельсин.

"Никогда не забуду плавание с очаровательными ламантинами и "флоридскую улыбку" древнейшего хищника планеты — аллигатора. Флорида поразила съемочную группу биоразнообразием. В самом солнечном штате США мы запечатлели и столетние кипарисовые болота, и бескрайние пастбища с дикими индейками, и плантации с самыми сладкими в мире апельсинами…" — рассказывает ведущая цикла "Живые символы планеты" Элеонора Любимова о съемках новых серий.

Какое животное и какое растение в результате были выбраны знаковыми для южного штата Америки, смотрите на телеканале "Живая Планета" в премьерных выпусках программы "Живые символы планеты. Флорида" в конце декабря.