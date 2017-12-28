МИД РФ: Корейский полуостров - пороховая бочка, и конфликт может вспыхнуть случайно

Беспрецедентным уровнем напряженности характеризуется ситуация на Корейском полуострове, растет опасность скатывания к неспровоцированному конфликту, который может начаться случайно, передает "РИА Новости.

Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров, с тех пор ситуация на Корейском полуострове растет опасность скатывания к вооруженному конфликту, неспровоцированному, но который может начаться в силу случайных обстоятельств.

По словам Бурмистрова, в Северо-Восточной Азии скопилось такое количество всевозможных вооружений, что сам по себе регион является пороховой бочкой. "в связи с этим даже в результате случайных инцидентов может запуститься цепная реакция военных конфликтов", — подчеркнул дипломат.