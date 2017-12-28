В подмосковном Домодедове упал лифт с женщиной и ребенком

В подмосковном Домодедове в результате падения лифта пострадала женщина с ребенком.

ЧП произошло в жилом доме на улице Курыжова. Система электронного торможения сработала, поэтому кабина упала не в шахту, а застряла между этажами.

Начата доследственная проверка на наличие признаков предоставления услуг, не отвечающих требованием безопасности, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.