В подмосковном Домодедове упал лифт с женщиной и ребенком

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Лифты-убийцы 21 минута назад
28 декабря 201712:25
В подмосковном Домодедове упал лифт с женщиной и ребенкомЧитайте нас в Telegram
В подмосковном Домодедове в результате падения лифта пострадала женщина с ребенком.
ЧП произошло в жилом доме на улице Курыжова. Система электронного торможения сработала, поэтому кабина упала не в шахту, а застряла между этажами.
Начата доследственная проверка на наличие признаков предоставления услуг, не отвечающих требованием безопасности, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.
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