В Кремле не считают, что Петербург стал уязвимым для террористов городом

После взрыва в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не считают ли в Кремле, что этот город стал уязвимым для террористов? Песков ответил, что "такая постановка вопроса некорректна".

При этом он отметил, что "терроризм представляет опасность для любого населенного пункта в мире. "К сожалению, это явление, с которым нужно бороться не переставая, в борьбе с которым, конечно же, нужно объединять усилия всех стран мира", — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков также добавил, что иногда это удается, как в случае передачи спецслужбами США России сведений о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, а иногда нет.

Он также отметил, что в Кремле не считают недоработкой спецслужб взрыв, прогремевший 27 декабря в Петербурге, передает ТАСС.

"По мере выявления каких-то деталей эти детали анализируются, докладываются главе государства. На основе этих докладов глава государства делает свое заключение", — пояснил Дмитрий Песков. Он также добавил, что Владимир Путин постоянно получает информацию от спецслужб, сообщает РИА Новости.

Взрыв в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел вечером 27 декабря. В СК РФ сообщили, что, по предварительным данным, взорвалось устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила.

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Пострадали 13 человек, шесть из них пока остаются в больницах.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Президент Путин назвал произошедшее терактом.