Президент добавил три мигалки гаражу своей администрации

Указом президента РФ Владимира Путина увеличено до 23 количество "мигалок", устанавливаемых на транспортные средства администрации Кремля, передает "Интерфакс".

Соответствующие изменения внесены в указ главы государства от 19 мая 2012 года "Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства".

Данным документом число транспортных средств, на которые устанавливаются устройства для подачи спецсигналов, в администрации президента устанавливалось в количестве 20 штук. Новым указом главы государства эта цифра изменена на 23.

С соответствующим указом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.