В переходе между метро и МЦК открылся каток

Необычный подарок москвичам к Новому году сделал метрополитен — в переходе со станции метро "Ленинский проспект" на станцию Московского центрального кольца (МЦК) "Площадь Гагарина" открылся бесплатный каток.

Размер ледовой площадки составил 200 метров, одновременно на ней смогут кататься около 30 человек. Рядом разместили шкафчики для вещей и пункт проката коньков. За порядком на катке будут следить администратор, а также сотрудники службы безопасности, дежурящие в этом переходе, рассказала ТАСС замначальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Каток будет открыт для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00 до 10 января.