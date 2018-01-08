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Помогите детям. Русфонд 3 часа назад

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8 января 201812:35

Нужна помощь: Василине Леневой необходимы модульные протезы ног
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Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о 13-летней Василине Леневой из Ленинградской области.

С первых дней жизни девочка перенесла множество операций и ампутацию обеих ног. От искалеченного ребенка отказались родители, и до недавнего времени Василина жила в социальном учреждении для детей-инвалидов. Передвигается девочка только в инвалидной коляске. Бесплатные протезы, которые ей выделили, натирали и травмировали культи. Сейчас Василина живет в приемной семье, девочку обследовали врачи в Санкт-Петербурге, которые и готовы поставить ее на ноги, вернее, на современные модульные протезы. Вот только стоят эти протезы очень дорого…

"Василина родилась очень слабой, ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На шестой день девочку перевели в детскую городскую больницу, поместили в отделение реанимации. А еще через трое суток у нее обнаружили бронхолегочную кисту. Василину прооперировали, кисту удалили, но во время операции у ребенка начался некроз ступней. Чтобы остановить процесс, врачам пришлось ампутировать ноги. Василину выписали из больницы через полгода. К этому времени родители от девочки отказались, и ее перевели в дом ребенка. В четыре года Василина переехала в Кусинский реабилитационный центр, ей установили протезы. Однако они натирали культи до крови. Пока раны заживали, девочка передвигалась только на коляске. Привыкнуть к протезам Василина так и не смогла. Недавно девочку обследовали в Центре реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге. Там готовы сделать пластику культей и изготовить модульные протезы. Врачи уверены, что Василина к ним приспособится и начнет самостоятельно передвигаться без боли и травм. Месяц назад я стала опекуном девочки. Но приобрести дорогие протезы у меня нет возможности. Василина активная девочка, мечтает учиться в обычной школе, получить профессию и обрести независимость. Пожалуйста, помогите нам!" – рассказала Ольга Покровская, Всеволожский район, Ленинградская область.

Для спасения Василины Леневой не хватает 954 123 руб.

Заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г.А. Альбрехта Андрей Кольцов (Санкт-Петербург): "Василине необходимы модульные протезы бедер в связи с "ампутационными дефектами и сложностью протезирования. Протезы можно будет удлинять по мере роста девочки, заменять модули, задавать точные параметры корректировки. Качество жизни Василины значительно улучшится".

Внимание! Цена модульных протезов 954 123 руб.

ПОМОЧЬ ВАСИЛИНЕ

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,921 млрд руб. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,929 млрд руб. В 2017 году (на 29 декабря) собрано 1 858 879 470 руб., помощь получили 2782 ребенка, протипировано 9397 потенциальных доноров костного мозга для Национального регистра. В сентябре 2017 года Русфонд вошел в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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