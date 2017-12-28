МИД РФ: обстрел базы Хмеймим направлен на срыв сирийского конгресса в Сочи

Атака военной базы в сирийском Хмеймиме может быть провокацией, которая должна сорвать Конгресс в Сочи, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Также она сообщила, что российский военный объект надежно защищен комплексами ПВО.

Напомним, вчера появилась информация, что российская зенитно-пушечная система "Панцирь-С1" перехватил две ракеты, запущенные из населенного пункта Бдама в провинции Идлиб.

Кроме того, Захарова отметила, что несколько дней назад в провинции Хама террористы сбили боевой самолет сирийских ВВС.