РФС не выплатит сборной России премии по итогам чемпионата мира

Даже в случае победы национальной команды на чемпионате мира по футболу 2018 года Российский футбольный союз не выплатит премиальные российским игрокам и тренерскому штабу. Однако без поощрения наша сборная все равно не останется. Если, конечно, сможет выйти из группы.

"Футболисты не останутся без премиальных, но они выделены ФИФА, — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в РФС. — Существует призовой фонд чемпионата мира, закрепленный на заседании совета ФИФА, опубликованный еще в октябре. Согласно документу, победитель турнира сможет заработать 38 миллионов долларов".

Призовой фонд футбольного чемпионата мира в России увеличился на 12% по сравнению с предыдущим мировым первенством. Сегодня он составляет 400 миллионов долларов. Каждый из 32 участников заработает как минимум 8 миллионов долларов.

Однако сборная России не получит и их, поскольку эта сумма пойдет на покрытие расходов национальной федерации во время подготовительного цикла. Таким образом, у наших футболистов появилась дополнительная мотивация для выхода из группы.