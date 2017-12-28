По факту стрельбы в Химках возбудили дело о хулиганстве

Дело о "Хулиганстве" возбуждено после стрельбы из охотничьего ружья в подмосковных Химках. Житель Солнечногорского района Московской области устроил стрельбу после того, как на крышу его дома упало дерево. Он разозлился на рабочих, которые пилили деревья.

Мужчина выстрелил несколько раз из окна своей квартиры в воздух, сообщает РИА Новости. Никто из рабочих не пострадал. Подозреваемый в стрельбе задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России.