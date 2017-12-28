"Ангосат" успел открыть солнечные батареи и подзарядиться

Разрядка аккумуляторов спутника "Ангосат" могла стать причиной потери связи с ним, электропитание было восстановлено благодаря успевшим раскрыться солнечным батареям аппарата.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, поскольку в момент разрядки аккумуляторов "Ангосат" был сориентирован на Солнце, это позволило солнечным батареям раскрыться и постепенно восстановить заряд в электросистеме аппарата.

Ранее сообщалось о том, что специалистам удалось восстановить связь со спутником и получить с него телеметрию.

Ракета-носитель "Зенит-2SБ" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником связи "Ангосат" стартовала 26 декабря с космодрома Байконур. Головная космическая часть в составе "Фрегата" и "Ангосата" отделилась от второй ступени ракеты-носителя через восемь минут после старта.

27 декабря произошло отделение аппарата от разгонного блока. После этого спутник штатно сориентировался, с него поступала телеметрия, но на этапе раскрытия солнечных батарей она пропала.

"Ангосат" изготовлен в ракетно-космической компании "Энергия" по заказу ангольского министерства телекоммуникаций и информационных технологий.