Сказочная терапия: в Морозовской больнице высадился десант Дедов Морозов

Целый десант Дедов Морозов сегодня высадился на крышу Морозовской детской больницы. Появление неожиданных гостей стало чудом для маленьких пациентов. Им вручали конфеты и подарки. Отличное настроение, а значит и стимул выздоравливать были обеспечены.

— Дед Мороз! Вон они машут, смотри!

Десант из Дедов Морозов, который высадился с крыши больницы, произвёл настоящий фурор. Посмотреть на промышленных альпинистов, переодетых в праздничные костюмы, вышли пациенты, родители и врачи.

— Очень интересно и необычно, что Дедушки Морозы на крыше стоят.

— Что хочешь получить в Новый год?

— Чтобы никто из детей не болел!

Для Морозовской больницы уже стало традицией принимать поздравления с Новым годом заранее. Чем дольше праздник, тем больше положительных эмоций для детей — а они так нужны тем, кто сейчас находится в больнице.

— Дети попали в такой красивый праздник в больнице! Очень здорово!

"Я вижу, что им это важно. И, мне кажется, не менее, чем детям, важно это мамам, которые живут с детьми. Я сегодня видел достаточно счастливых глаз с той стороны стёкол", — рассказывает один из "высотных волшебников".

В больнице лечатся больше 1200 детей, вместе с ними живут 500 родителей. Дарили не только сладости, но и конструкторы, и мягкие игрушки.

— Здравствуйте, детишки! Дед Мороз к вам в гости пришёл, подарки будем дарить. Стихи кто-то знает из вас?

"В этом году мы поздравляем всех детей, в том числе детей из регионов Российской Федерации, детей из Донбасса, ДНР, ЛНР — они тоже у нас лечатся, порядка 25-30 человек. Дети из Севастополя тоже к нам приезжают. Москва в плане медицины открыта для всех!" — говорит главный врач Морозовской детской городской клинической больницы Игорь Колтунов.

Сотрудники Морозовской больницы стараются сделать всё, чтобы все без исключения пациенты почувствовали атмосферу праздника. У многих детей нет возможности встретить Новый год дома, в кругу семьи, поэтому праздничные концерты и мастер-классы здесь будут проводить каждый день до 7 января.

А пациентов Детской клинической больницы Святого Владимира сегодня встречал волшебный снеговик. Дети играли, развлекались от души, посмотрели кукольный спектакль.

Елка мэра — традиционное новогоднее представление. Это праздник, который дарит детям правительство Москвы. И вот уже второй год подряд к тем, кто не может его посетить, он приходит сам.

"Приезжают аниматоры на все новогодние каникулы. У них будут кружки, они будут заниматься разными интересными делами, чтобы они минимально чувствовали себя больными", — говорит заместитель мэра г. Москвы в Правительстве г. Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Юные пациенты получили не только порцию хорошего настроения, но и подарки от Деда Мороза.