Семин сообщил о разногласиях со спортивным директором "Локомотива"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин продолжает подводить итоги уходящего года, в конце которого его команда лидирует после 20 туров чемпионата России. Он признался, что ему сложно общаться со спортивным директором клуба Эриком Штоффельсхаусом через переводчика.

"Чтобы конкурировать со "Спартаком", "Зенитом", ЦСКА и "Краснодаром", нужны новички. При этом пополнение должно быть точечным, качественным, — цитирует Семина "Российская газета". — Наша трансферная кампания не может быть масштабной. У нас на это нет денег. А точечно — мы в состоянии кого-то взять".

Кроме того, специалист признался, что между ним и спортивным директором "Локомотива" Эриком Штоффельсхаусом возникло недопонимание. "У нас с ним есть разногласия в понимании стратегии развития клуба. И мне сложно общаться с ним через переводчика", — заявил Семин.