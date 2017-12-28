Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Прах композитора Владимира Шаинского, скончавшегося в США на 93-м году жизни, после кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в российской столице.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее сообщилось о том, что в министерстве культуры РФ достигли договоренности с вдовой Владимира Шаинского о том, что знаменитый композитор, который скончался в США, будет похоронен на родине.