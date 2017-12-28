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28 декабря 201720:51 Дмитрий Петров

Президент лично вручил военным награды за Сирию

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Российская армия внесла решающий вклад в разгром ИГИЛ (запрещена в РФ), сохранила сирийскую государственность, остановила массовые убийства и террор против мирного населения. Это слова Владимира Путина. Президент лично вручил государственные награды военным, которые отличились в ходе выполнения специальных задач в Сирии. На торжественную церемонию в Кремле прибыли более 600 солдат и офицеров.

Полковник военной полиции Артур Люфт только 15 декабря вернулся из Сирии. Это была его четвертая командировка, всего 8 месяцев. За это время успел объехать всю страну — от Алеппо до Дамаска и от Латакии до Дейр-Эз-Зора. Но особенно памятна ему командировка в Пальмиру, где подразделение обеспечивало безопасность во время концерта.

"Все задачи достойно, считаю, были выполнены, — говорит начальник регионального управления военной полиции по Восточному военному округу Артур Люфт. — Никаких эксцессов за этот период совершено там не было, несмотря на то, что противник довольно таки близко находился к населенному пункту".

В Сирии наши полицейские почти всегда оказывались на переднем крае. Выполняли задачи во всех четырех зонах деэскалации. Обеспечивали безопасность наших оперативных групп. И Орден мужества за ежедневный риск — заслуженная оценка ратного труда.

На прием в Кремле по случаю представления к государственным наградам приглашены более 600 военнослужащих. Все они еще совсем недавно выполняли боевые задачи в Сирии. Потом, 11 декабря, на авиабазе Хмеймим встречали верховного главнокомандующего. Тот визит для них стал полной неожиданностью. Теперь вот Звезды Героев, ордена и медали президент вручает им лично.

Георгиевский зал — зал российской ратной славы, в которую они тоже вписали яркую победную страницу. Это слова президента. Работу в Сирии выполнили на "отлично" и вернулись домой с заслуженной победой.

"Как верховный главнокомандующий Вооруженными силами благодарю вас, всех ваших сослуживцев за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и присяге, — говорит президент РФ Владимир Путин. — Самые теплые слова — военнослужащим-женщинам: вместе с однополчанами вы несли все тяготы службы, были там, где трудно. Спасибо вам. Вы сражались за интересы России. За Россию. За свой родной дом, за справедливое и правое дело. И потому вместе с вами был весь наш народ. Уверен, вы чувствовали эту гражданскую патриотическую сплоченность. И это единство армии и народа придавало вам силы. Люди следили за ежедневными событиями, как за сводками. Верили в вас, гордились вашими успехами нашими Вооруженными силами. Искренне с болью, как свою, переживали каждую невосполнимую утрату. Мы всегда будем помнить наших товарищей, павших при исполнении боевых задач. Они погибли, защищая Россию. Их имена будут навечно записаны в списки частей, в которых они служили. На их подвигах будет воспитываться молодое поколение офицеров и солдат. Семьи, родители, дети, родные и близкие всех, кого мы потеряли, всегда будут окружены нашей заботой и поддержкой. Мы все сделаем для этого. Прошу почтить память павших".

За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших солдат и офицеров. Летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений, саперы, разведчики, медики и тыловики, военные советники. Сегодня шестерым из них президент присвоил звания Героев Российской Федерации. В том числе командующему нашей группировкой в Сирии, главнокомандующему Воздушно-Космическими силами РФ, генерал-полковнику Сергею Суровикину. "Решая боевые задачи в Сирии, мы ни на минуту не забывали, что защищаем Россию, — признается он. — И обязаны успешно их выполнить. К этому нас призывал не только воинский долг и верность военной присяге, но и глубокое осознание ответственности перед страной за ликвидацию мировой террористической угрозы".

Героями России стали также ефрейтор Денис Портнягин, контр-адмирал Валерий Варфоломеев, командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота, генералы Геннадий Жидко, Александр Матовников и Рустам Мурадов (он выполнял обязанности военного советника). "Мы оказывали помощь, советовали, где надо — шли вперед, освобождали города, населенные пункты, территории", — поясняет Рустам Мурадов.

Этот опыт трудно переоценить, даже в глобальном масштабе. Президент делает на этом акцент: "Россия, как это не раз бывало в истории, нанесла главный, решающий вклад в разгром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации в уничтожении террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерть и разрушения, стирала с лица Земли больницы, школы, мечети, церкви, памятники истории и культуры. Стремилась превратить Сирию, сопредельные государства в плацдарм для глобальной агрессии, целью которой являлась наша страна".

Если бы они победили на Ближнем Востоке, то — без всяких сомнений — продолжили свое наступление, с новыми силами и с новым оружием. "Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт, — напоминает глава государства. — А совсем недавно Федеральная служба безопасности пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы вот эти тысячи, о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными? Кстати, вчера дал указания директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами, при их задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников и наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте".

Каждый из тех, кого президент награждает сегодня, внесли свой вклад в борьбу с терроризмом. Будь то летчики Максим Маколкин (у него — 251 боевой вылет и Орден мужества) или Александр Захаров (медаль "За отвагу"), сапер Антон Кирюшкин, который из скромности старается не отвечать, сколько именно сотен боеприпасов он обезвредил, или старшая медсестра аэромобильного госпиталя 76-й десантно-штурмовой дивизии Татьяна Ковалева, которая спасла жизни многих сирийцев.

"Вы, как никто другой, понимаете, знаете и чувствуете, что за эти два с небольшим года армия кардинальным образом изменилась, — резюмирует президент. — Она изменилась и потому что люди почувствовали себя на высоте положения, и это самое главное. И потому что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления, снабжения, какими современными стали вооруженные силы. Это увидел весь мир, но и, что самое главное — наш народ. Это важно. Важно, чтобы люди чувствовали, что они защищены. Защищены надежно и гарантированно. И это ваша заслуга. Хочу также сказать слова благодарности и представителям оборонной промышленности, которые часто очень буквально рядом с вами выполняли свой долг, доводили новейшую технику до боевого состояния. И превращали это новейшее вооружение действительно в грозную силу. Мы будем дальше совершенствовать наши Вооруженные силы, флот, армию. Я очень рассчитываю на вас, на таких, как вы. А это вся наша армия и флот. Она вся состоит из таких людей, как вы. Со словами благодарности хочу поздравить ваших близких и ваши семьи, которые очень за вас переживали, разумеется. Выразить и им слова признательности за понимание и поддержку. Спасибо вам! С наступающим вас Новым годом!".

И, конечно, — традиционное праздничное шампанское. Возможность лично поприветствовать президента. Военная служба — это всегда испытание, проверка на прочность, чаще всего на пределе человеческих возможностей, когда надо бросить все и по приказу через несколько часов вылететь туда, где нужна твоя помощь, где идет война. Но теперь, когда сделано большое дело, одержана блестящая победа, можно и отдохнуть. Многие из награжденных сегодня офицеров проведут новогодние праздники в кругу семьи, а потом — заслуженный и долгожданный отпуск, у некоторых — до весны.

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