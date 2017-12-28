Тема:

Ситуация на Украине 2 часа назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
28 декабря 201720:20 Александр Билибов

Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений

Читайте нас в Telegram

Москва призывает Киев и народные республики Донбасса продолжить работу по освобождению пленных. Об этом 28 декабря заявили в МИДе России. А вернувшиеся домой ополченцы сейчас проходят медицинские проверки. Большинство из них содержалось в очень тяжелых условиях, многим теперь придется долгое время восстанавливать здоровье после пыток и издевательств.

- Ух, цепкая какая, маленькая.

Эта его первая встреча с внучкой. О том, что стал дедушкой, Виталий узнал только 27 декабря, когда сразу после обмена впервые за два с половиной года смог позвонить домой.

"Когда папа позвонил, я на всю хату орала — Папа дома! Мы с мамой и плакали и смеялись", — признается дочь Виталия Несвитского Анастасия.

У Виталия — тяжелое ранение: ходить может только с костылями, но и те в украинский тюрьме пытались отнять.

""Мне костыли привез Красный Крест. Меня, когда переводили из одной тюрьмы в другую, говорят: оставляй костыли. Это теперь достояние тюрьмы, так что оставляй", — рассказывает Виталий Несвитский.

Состояние тех, кто вернулся из украинского плена, оставляет желать лучшего. Многим требуется медицинская помощь, психологическая — каждому без исключения.

"Люди истощены, люди находятся в психологическом стрессе. И некоторые жалуются на давление. Некоторым мы прямо сейчас оказываем экстренную помощь", — рассказывает врач.

Вот что рассказывают сами бывшие узники, о том, как с ними обращались в украинских тюрьмах.

"Нам несколько дней не снимали мешки с головы, нас пытали, больше издевательства. Мы знаем, что мы — простые солдаты. Вопросы глупые — где российская армия? Ну, какая российская армия, если в плену мы — донбасские пацаны?" — удивляется обменян бывшмй военнопленный Виталий.

Морозова заходит к пленным.

- Здравствуйте! Ну что, не голодные, покормили?

— Конечно, конечно!

Среди освобожденных немало и тех, кому просто некуда идти. Им уже предоставили жилье, помогут и деньгами, а также документы восстановить.

Уставшие, истощенные, без паспортов, некоторые на больничных койках, но они все же дома. Многие уже успели повидаться с родными и расставаться с ними снова не намерены.

Те, кто вернулся, рассказывают, на той стороне еще остались те, кто вычеркнут из списков на обмен в самый последний момент.

"До этого освобождения мы затребовали с украинской стороны еще 58 человек, но это те, которых не отдали. Мы их будем включать, плюс мы еще включим дополнительных лиц, которых задержали. Следующий раунд переговоров в Минске будет 18 января, там будут подниматься и рассматриваться все эти вопросы", — поясняет уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

Обмен, что прошел накануне, лишь первая часть большой формулы "всех на всех". В украинских тюрьмах еще остаются около сотни пленных из Донбасса. И только тогда, когда эти люди вернуться домой, можно будет говорить о том, что один из важнейших пунктов Минских соглашений выполнен полностью.

Ранее по теме

Коротко

22:13

Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

20:46

Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

20:41

На свалке "Кучино" начали сжигать мусор с новой силой

19:02

СК требует арестовать бывшего хозяина "Меньшевика"

18:35

"Система" перечислила "Башнефти" 20 миллиардов

18:29

У церкви на западе Москвы загорелись бытовки

17:43

"Ангосат" вышел на связь

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

1 час назад
"Ангосат" успел открыть солнечные батареи и подзарядиться

"Ангосат" успел открыть солнечные батареи и подзарядиться

3 часа назад
Президент лично вручил военным награды за Сирию

Президент лично вручил военным награды за Сирию

1 час назад
Памфилова на первых порах называет кандидатов соискателями

Памфилова на первых порах называет кандидатов соискателями

2 часа назад
Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" запустили на полную мощность

Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" запустили на полную мощность

2 часа назад
Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

2 часа назад
20 самых нездоровых стран мира

20 самых нездоровых стран мира

10 часов назад
"Движение вверх": фильм о невероятной победе заряжает энергией

"Движение вверх": фильм о невероятной победе заряжает энергией

7 часов назад
Год без ангела. В "Прямом эфире" Андрея Малахова вспоминают Доктора Лизу

Год без ангела. В "Прямом эфире" Андрея Малахова вспоминают Доктора Лизу

4 часа назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

25.12.2017 08:37
Любовь до крови: Клара Новикова ушла от мужа после удара по лицу на Новый год

Любовь до крови: Клара Новикова ушла от мужа после удара по лицу на Новый год

8 часов назад
Как Санта-Клаус отвечает на неудобные вопросы

Как Санта-Клаус отвечает на неудобные вопросы

12 часов назад
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46
По факту стрельбы в Химках возбудили дело о хулиганстве

По факту стрельбы в Химках возбудили дело о хулиганстве

3 часа назад
Первый транш уже отыграли: "Система" перечислила "Башнефти" 20 миллиардов

Первый транш уже отыграли: "Система" перечислила "Башнефти" 20 миллиардов

4 часа назад
Маргарита Грачева, изувеченная ревнивым супругом, вернулась домой

Маргарита Грачева, изувеченная ревнивым супругом, вернулась домой

4 часа назад
Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

26.12.2017 13:28
Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

32 минуты назад
Эвакуация в Екатеринбурге: в жилом доме взорвался газ

Эвакуация в Екатеринбурге: в жилом доме взорвался газ

58 минут назад
Страницу Кадырова на Facebook заняло уральское турагентство

Страницу Кадырова на Facebook заняло уральское турагентство

1 час назад
Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года

Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года

1 час назад
Президент Италии распустил парламент страны

Президент Италии распустил парламент страны

1 час назад
Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений

Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений

2 часа назад
МИД РФ: обстрел базы Хмеймим направлен на срыв сирийского конгресса в Сочи

МИД РФ: обстрел базы Хмеймим направлен на срыв сирийского конгресса в Сочи

3 часа назад
В России могут начать выпускать большой кроссовер от Mazda

В России могут начать выпускать большой кроссовер от Mazda

3 часа назад
60 минут. Госсекретарь США Тиллерсон назвал условия примирения с Россией

60 минут. Госсекретарь США Тиллерсон назвал условия примирения с Россией

3 часа назад
69
Агрегаторы такси синхронно подняли цены — ФАС подозревает сговор

Агрегаторы такси синхронно подняли цены — ФАС подозревает сговор

4 часа назад
"Ограниченное небо": американцам запрещено ночевать на трех аэродромах

"Ограниченное небо": американцам запрещено ночевать на трех аэродромах

4 часа назад
Александр Кокорин задорно станцевал на отдыхе в Дубае

Александр Кокорин задорно станцевал на отдыхе в Дубае

4 часа назад
Украина готова опять покупать российский газ. Но дешево

Украина готова опять покупать российский газ. Но дешево

5 часов назад
Оппозиционер Волков вышел после 30 суток ареста

Оппозиционер Волков вышел после 30 суток ареста

5 часов назад
Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

5 часов назад
С помощью iPhone X можно стереть свое лицо

С помощью iPhone X можно стереть свое лицо

5 часов назад
Падение лифта в Домодедове: женщина с ребенком чудом выжили

Падение лифта в Домодедове: женщина с ребенком чудом выжили

6 часов назад
Это всё нейроны: какие процессы в мозге вызывают никотиновую зависимость

Это всё нейроны: какие процессы в мозге вызывают никотиновую зависимость

6 часов назад
Болельщики смогут летать на матчи сборной России за 5 рублей

Болельщики смогут летать на матчи сборной России за 5 рублей

6 часов назад
Научные события-2017: ежегодный рейтинг телеканала "Наука"

Научные события-2017: ежегодный рейтинг телеканала "Наука"

6 часов назад
Теракт в Петербурге: во всех "Перекрестках" города демонтировали камеры хранения

Теракт в Петербурге: во всех "Перекрестках" города демонтировали камеры хранения

7 часов назад
Шведы показали, как выглядит краш-тест гиперкара за 2 млн евро

Шведы показали, как выглядит краш-тест гиперкара за 2 млн евро

7 часов назад
Новогодние каникулы: как будут работать поликлиники, травмпункты и транспорт

Новогодние каникулы: как будут работать поликлиники, травмпункты и транспорт

7 часов назад
Названы пять телеканалов, где будут выступать кандидаты в президенты

Названы пять телеканалов, где будут выступать кандидаты в президенты

7 часов назад
Пациентам Доктора Лизы нужна ваша помощь!

Пациентам Доктора Лизы нужна ваша помощь!

9 часов назад
С горки на горку: где кататься на тюбингах в столице

С горки на горку: где кататься на тюбингах в столице

9 часов назад
10 советов доктора Беленкова: как правильно провести новогодние праздники

10 советов доктора Беленкова: как правильно провести новогодние праздники

11 часов назад
187
Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

12 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

17 часов назад
Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

27.12.2017 21:37
Гостелерадиофонд представляет: два YouTube-канала погружения в историю исчезнувшей страны

Гостелерадиофонд представляет: два YouTube-канала погружения в историю исчезнувшей страны

27.12.2017 15:37