Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений

Москва призывает Киев и народные республики Донбасса продолжить работу по освобождению пленных. Об этом 28 декабря заявили в МИДе России. А вернувшиеся домой ополченцы сейчас проходят медицинские проверки. Большинство из них содержалось в очень тяжелых условиях, многим теперь придется долгое время восстанавливать здоровье после пыток и издевательств.

- Ух, цепкая какая, маленькая.

Эта его первая встреча с внучкой. О том, что стал дедушкой, Виталий узнал только 27 декабря, когда сразу после обмена впервые за два с половиной года смог позвонить домой.

"Когда папа позвонил, я на всю хату орала — Папа дома! Мы с мамой и плакали и смеялись", — признается дочь Виталия Несвитского Анастасия.

У Виталия — тяжелое ранение: ходить может только с костылями, но и те в украинский тюрьме пытались отнять.

""Мне костыли привез Красный Крест. Меня, когда переводили из одной тюрьмы в другую, говорят: оставляй костыли. Это теперь достояние тюрьмы, так что оставляй", — рассказывает Виталий Несвитский.

Состояние тех, кто вернулся из украинского плена, оставляет желать лучшего. Многим требуется медицинская помощь, психологическая — каждому без исключения.

"Люди истощены, люди находятся в психологическом стрессе. И некоторые жалуются на давление. Некоторым мы прямо сейчас оказываем экстренную помощь", — рассказывает врач.

Вот что рассказывают сами бывшие узники, о том, как с ними обращались в украинских тюрьмах.

"Нам несколько дней не снимали мешки с головы, нас пытали, больше издевательства. Мы знаем, что мы — простые солдаты. Вопросы глупые — где российская армия? Ну, какая российская армия, если в плену мы — донбасские пацаны?" — удивляется обменян бывшмй военнопленный Виталий.

Морозова заходит к пленным.

- Здравствуйте! Ну что, не голодные, покормили?

— Конечно, конечно!

Среди освобожденных немало и тех, кому просто некуда идти. Им уже предоставили жилье, помогут и деньгами, а также документы восстановить.

Уставшие, истощенные, без паспортов, некоторые на больничных койках, но они все же дома. Многие уже успели повидаться с родными и расставаться с ними снова не намерены.

Те, кто вернулся, рассказывают, на той стороне еще остались те, кто вычеркнут из списков на обмен в самый последний момент.

"До этого освобождения мы затребовали с украинской стороны еще 58 человек, но это те, которых не отдали. Мы их будем включать, плюс мы еще включим дополнительных лиц, которых задержали. Следующий раунд переговоров в Минске будет 18 января, там будут подниматься и рассматриваться все эти вопросы", — поясняет уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова.

Обмен, что прошел накануне, лишь первая часть большой формулы "всех на всех". В украинских тюрьмах еще остаются около сотни пленных из Донбасса. И только тогда, когда эти люди вернуться домой, можно будет говорить о том, что один из важнейших пунктов Минских соглашений выполнен полностью.