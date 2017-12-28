Памфилова на первых порах называет кандидатов соискателями

Центризбирком разрешил Владимиру Путину начать избирательную кампанию и сбор подписей — для участия в выборах президента в марте 2018 года. Самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. Теперь Путин может открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Документы глава государства подал 27 декабря.

Президентская кампания может стать рекордной по числу кандидатов, желающих уже больше полусотни — такого количества никогда не было — но далеко не все фамилии попадут в бюллетень.

"Я предпочитаю на первой стадии не называть их кандидатами. Я говорю соискатели, желающие, претенденты на то, чтобы стать кандидатами", — заявила Элла Памфилова, председатель Центризбиркома.

Соискатель должен быть гражданином России не моложе тридцати пяти, несудимый — эти критерии записаны в Конституции. Правильно оформить и подать в ЦИК заявление, декларацию, биографию — первый шаг.

Выдвижение кандидатов проходит в несколько стадий, каждая из которых, как подъем на следующий этаж, приближает претендента к высшему посту в стране. Процедура совершенно прозрачная, любые данные и документы, поступившие в Центризбирком, общедоступны на всех этапах.

Претенденты все еще идут — например, сдает документы кандидат от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Он беспартийный, но раз баллотируется от парламентской партии, значит, освобожден от сбора подписей.

"Мы прошли необходимые консультации. Максимально учли все пожелания и замечания. Надеюсь, что это пройдёт достойно. Одновременно хочу представить наш широкий блок государственно-патриотических сил, которые объединились для того, чтобы выборы прошли профессионально, грамотно, достойно", — объявил Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.

Самовыдвиженцам в этом отношении куда сложнее — по закону требуется триста тысяч подписей, причем, в стране ужесточилось предвыборное законодательство, и за подделку теперь грозит трехлетний тюремный срок.

"Мы закупили специальную технику для проверки всех подписей, которые будут нам представлены. Поэтому обращаем внимание на корректность этой работы", — заверил общественность Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК РФ.

Сегодня предвыборную кампанию ЦИК разрешил начать самовыдвиженцу Владимиру Путину. Следующий шаг — когда подписи уже собраны и проверены — Центризбирком претендента официально регистрирует и выдает ему кандидатское удостоверение.