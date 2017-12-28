Страницу Кадырова на Facebook заняло уральское турагентство

Страницу главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook заняло малоизвестное уральское турагентство. Произошло это после того, как адрес оказался свободен — аккаунт Кадырова и все записи были удалены. Причины, как уже признали в Facebook, политические. Чеченский лидер — далеко не единственный россиянин, который столкнулся с произволом американских соцсетей. Никто из блогеров, которые активно комментируют политические темы, не чувствует себя в безопасности. Четких правил нет, и все отдается на откуп администрации.

Страницы Рамзана Кадырова в социальных сетях сейчас выглядят так: Facebook не оставил ни единой фотографии, ни единой записи. Какая-то реклама и маленькая подпись "RKAdyrov". В сети Instagram — то же самое и надпись "страница недоступна", а вместо десяти тысяч публикаций, у которых набралось больше трех миллионов читателей, — пустой экран.

Ни уведомлений, ни предупреждений социальные сети со штаб-квартирой в американском штате Калифорния заранее не высылали. Позицию сформулировали коротко: "Аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий, на которые распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица".

Глава Чечни Разман Кадыров все это назвал "мышиной возней" и задал вопрос: "Где ваша хваленая американская демократия?". Миллионы людей, которые были подписаны на его аккаунт, ежедневно обращались к нему с просьбами.

Как быть с подписчиками Кадырова — в социальной сети так и не прокомментировали. "Это, по сути, нарушение прав потребителя, — советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко. — Он может использоваться любым способом — хотите как оружие, хотите как подавление инакомыслие, а так по большому счету Facebook совершенно не нужно задумываться, при любых телодвижениях, как к этому отнесутся граждане России ли, Украины ли, Белоруссии, граждане, которые не входят в юрисдикцию Facebook".

Страницу Германа Клименко Facebook тоже блокировал без суда и следствия — вопрос касался авторского права. По политическим мотивам блокировки происходят постоянно. В январе та же социальная сеть временно блокировала аккаунт канала Russia Today. А в феврале 2016-го Facebook ограничил доступ к странице известного актера Андрея Бочарова, когда он опубликовал ссылку на фильм о событиях 2-го мая в Одессе, когда погибли 48 человек. Тот самый фильм, что Киев просил не показывать на французском канале. Формально Facebook тогда заявил, что на Бочарова пожаловались, якобы аккаунт велся не от его лица.

"Любой из нас никогда не может быть уверен, что завтра не отключат наши аккунты, — считает политолог Виктор Олевич. — Как им американское правительство прикажет, так они и сделают. Желание цензурировать их аккаунты продиктованы стремлением вашингтонского истеблишмента лишить собственное население возможности доступа к информации о других деятелях, других странах в оппозициях тех, кого Вашингтон критикует".

Если Рамзан Кадыров решит обратиться в суд, по словам юристов, у него все шансы на победу. Но глава Чечни завел новый аккаунт в соцсети, разработанной в республике.