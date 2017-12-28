FIS предупредила Ассоциацию лыжных видов спорта России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала отстранять Ассоциацию лыжных видов спорта России от соревнований под своей эгидой за допинговые нарушения. Однако российской организации при этом было вынесено предупреждение.

В ассоциацию лыжных видов спорта входят федерации по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.Ранее комиссия МОК пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах и аннулировала их результаты на Играх-2014.

"В настоящее время совет FIS на основе существующих доказательств не намерен приостанавливать деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России, — цитирует ТАСС заявление FIS. — Однако он выносит ассоциации предупреждение и ожидает полного сотрудничества и поддержки реализации решений МОК, касающихся российских спортсменов и вспомогательного персонала. Кроме того, совет ожидает полного сотрудничества в отношении решений допинговой панели FIS и возможных решений Спортивного арбитражного суда (CAS)".

Кроме того, FIS отмечает, что запланированные в России соревнования под ее эгидой будут проведены согласно календарю.