Тема:

Допинг-скандалы 2 часа назад

Новости Спорт

Все видео этой рубрики
28 декабря 201720:45

FIS предупредила Ассоциацию лыжных видов спорта России

EPA

Читайте нас в Telegram

Международная федерация лыжного спорта (FIS) не стала отстранять Ассоциацию лыжных видов спорта России от соревнований под своей эгидой за допинговые нарушения. Однако российской организации при этом было вынесено предупреждение.

В ассоциацию лыжных видов спорта входят федерации по лыжным гонкам, фристайлу, сноуборду, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.Ранее комиссия МОК пожизненно отстранила 11 российских лыжников от участия в Олимпиадах и аннулировала их результаты на Играх-2014.

"В настоящее время совет FIS на основе существующих доказательств не намерен приостанавливать деятельность Ассоциации лыжных видов спорта России, — цитирует ТАСС заявление FIS. — Однако он выносит ассоциации предупреждение и ожидает полного сотрудничества и поддержки реализации решений МОК, касающихся российских спортсменов и вспомогательного персонала. Кроме того, совет ожидает полного сотрудничества в отношении решений допинговой панели FIS и возможных решений Спортивного арбитражного суда (CAS)".

Кроме того, FIS отмечает, что запланированные в России соревнования под ее эгидой будут проведены согласно календарю.

Ранее по теме

Коротко

22:13

Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

20:46

Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

20:41

На свалке "Кучино" начали сжигать мусор с новой силой

19:02

СК требует арестовать бывшего хозяина "Меньшевика"

18:35

"Система" перечислила "Башнефти" 20 миллиардов

18:29

У церкви на западе Москвы загорелись бытовки

17:43

"Ангосат" вышел на связь

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

1 час назад
"Ангосат" успел открыть солнечные батареи и подзарядиться

"Ангосат" успел открыть солнечные батареи и подзарядиться

3 часа назад
Президент лично вручил военным награды за Сирию

Президент лично вручил военным награды за Сирию

1 час назад
Памфилова на первых порах называет кандидатов соискателями

Памфилова на первых порах называет кандидатов соискателями

2 часа назад
Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" запустили на полную мощность

Экстренную систему дегазации на полигоне "Кучино" запустили на полную мощность

2 часа назад
Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

2 часа назад
20 самых нездоровых стран мира

20 самых нездоровых стран мира

10 часов назад
"Движение вверх": фильм о невероятной победе заряжает энергией

"Движение вверх": фильм о невероятной победе заряжает энергией

7 часов назад
Год без ангела. В "Прямом эфире" Андрея Малахова вспоминают Доктора Лизу

Год без ангела. В "Прямом эфире" Андрея Малахова вспоминают Доктора Лизу

4 часа назад
Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Вику Радченко спасет операция на позвоночнике

25.12.2017 08:37
Любовь до крови: Клара Новикова ушла от мужа после удара по лицу на Новый год

Любовь до крови: Клара Новикова ушла от мужа после удара по лицу на Новый год

8 часов назад
Как Санта-Клаус отвечает на неудобные вопросы

Как Санта-Клаус отвечает на неудобные вопросы

12 часов назад
Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

Встречайте Новый год с каналом "Россия"!

22.12.2017 12:46
По факту стрельбы в Химках возбудили дело о хулиганстве

По факту стрельбы в Химках возбудили дело о хулиганстве

3 часа назад
Первый транш уже отыграли: "Система" перечислила "Башнефти" 20 миллиардов

Первый транш уже отыграли: "Система" перечислила "Башнефти" 20 миллиардов

4 часа назад
Маргарита Грачева, изувеченная ревнивым супругом, вернулась домой

Маргарита Грачева, изувеченная ревнивым супругом, вернулась домой

4 часа назад
Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

Телеканал "Россия" покажет фильм "Последний богатырь" 1 января

26.12.2017 13:28
Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

32 минуты назад
Эвакуация в Екатеринбурге: в жилом доме взорвался газ

Эвакуация в Екатеринбурге: в жилом доме взорвался газ

58 минут назад
Страницу Кадырова на Facebook заняло уральское турагентство

Страницу Кадырова на Facebook заняло уральское турагентство

1 час назад
Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года

Чтиво в новогодние праздники: лучшие хит-парады 2017 года

1 час назад
Президент Италии распустил парламент страны

Президент Италии распустил парламент страны

1 час назад
Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений

Обмен пленными: выполнен важнейший пункт Минских соглашений

2 часа назад
МИД РФ: обстрел базы Хмеймим направлен на срыв сирийского конгресса в Сочи

МИД РФ: обстрел базы Хмеймим направлен на срыв сирийского конгресса в Сочи

3 часа назад
В России могут начать выпускать большой кроссовер от Mazda

В России могут начать выпускать большой кроссовер от Mazda

3 часа назад
60 минут. Госсекретарь США Тиллерсон назвал условия примирения с Россией

60 минут. Госсекретарь США Тиллерсон назвал условия примирения с Россией

3 часа назад
69
Агрегаторы такси синхронно подняли цены — ФАС подозревает сговор

Агрегаторы такси синхронно подняли цены — ФАС подозревает сговор

4 часа назад
"Ограниченное небо": американцам запрещено ночевать на трех аэродромах

"Ограниченное небо": американцам запрещено ночевать на трех аэродромах

4 часа назад
Александр Кокорин задорно станцевал на отдыхе в Дубае

Александр Кокорин задорно станцевал на отдыхе в Дубае

4 часа назад
Украина готова опять покупать российский газ. Но дешево

Украина готова опять покупать российский газ. Но дешево

5 часов назад
Оппозиционер Волков вышел после 30 суток ареста

Оппозиционер Волков вышел после 30 суток ареста

5 часов назад
Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

Дом музыки приглашает на VIII Рождественский фестиваль духовной музыки

5 часов назад
С помощью iPhone X можно стереть свое лицо

С помощью iPhone X можно стереть свое лицо

5 часов назад
Падение лифта в Домодедове: женщина с ребенком чудом выжили

Падение лифта в Домодедове: женщина с ребенком чудом выжили

6 часов назад
Это всё нейроны: какие процессы в мозге вызывают никотиновую зависимость

Это всё нейроны: какие процессы в мозге вызывают никотиновую зависимость

6 часов назад
Болельщики смогут летать на матчи сборной России за 5 рублей

Болельщики смогут летать на матчи сборной России за 5 рублей

6 часов назад
Научные события-2017: ежегодный рейтинг телеканала "Наука"

Научные события-2017: ежегодный рейтинг телеканала "Наука"

6 часов назад
Теракт в Петербурге: во всех "Перекрестках" города демонтировали камеры хранения

Теракт в Петербурге: во всех "Перекрестках" города демонтировали камеры хранения

7 часов назад
Шведы показали, как выглядит краш-тест гиперкара за 2 млн евро

Шведы показали, как выглядит краш-тест гиперкара за 2 млн евро

7 часов назад
Новогодние каникулы: как будут работать поликлиники, травмпункты и транспорт

Новогодние каникулы: как будут работать поликлиники, травмпункты и транспорт

7 часов назад
Названы пять телеканалов, где будут выступать кандидаты в президенты

Названы пять телеканалов, где будут выступать кандидаты в президенты

7 часов назад
Пациентам Доктора Лизы нужна ваша помощь!

Пациентам Доктора Лизы нужна ваша помощь!

9 часов назад
С горки на горку: где кататься на тюбингах в столице

С горки на горку: где кататься на тюбингах в столице

9 часов назад
10 советов доктора Беленкова: как правильно провести новогодние праздники

10 советов доктора Беленкова: как правильно провести новогодние праздники

11 часов назад
187
Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

Все "Три богатыря": что нужно помнить перед походом на премьеру

12 часов назад
Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

Ксюша, живи! Два месяца на спасение Ксении Сокольниковой

17 часов назад
Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

Триумф на Триумфальной площади: финалисты "Синей птицы" сыграли с мэтрами джаза

27.12.2017 21:37
Гостелерадиофонд представляет: два YouTube-канала погружения в историю исчезнувшей страны

Гостелерадиофонд представляет: два YouTube-канала погружения в историю исчезнувшей страны

27.12.2017 15:37