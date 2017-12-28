Бывший директор "Меньшевика" арестован судом

На два месяца экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова арестовал Пресненский суд Москвы. Он оставлен под стражей до 27 февраля 2018 года.

Илья Аверьянов застрелил из "Сайги" одного человека. Это охранник фабрики, который проработал на новом месте всего один день, сообщает РИА Новости.

Аверьянов взят под стражу по обвинению в убийстве. Подозреваемый был задержан полицейскими на территории бывшей типографии на улице Правды в Москве, сообщил глава пресс-службы московского главка МВД Юрий Титов.

26 декабря Илья Аверьянов убил охранника предприятия. Он пояснил, что стрелял из-за того, что в течение последних полутора лет у него пытались отжать предприятие. В последние полгода на его предприятие был осуществлен налет. Он получил травму голову при нападении.