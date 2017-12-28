Организаторы Олимпиады-2018 ожидают более 200 российских спортсменов

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане, ожидает на соревнованиях 210 российских спортсменов. Как заявил глава оргкомитета Ли Хи Бом, им будет оказана поддержка.

"Мы предполагаем, что в Южную Корею приедут 210 российских спортсменов, — сказал Ли Хи Бом, которого цитирует ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap. — Оргкомитет готов поддерживать россиян с момента их прибытия и до отъезда, как и других спортсменов".

В начале декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную Россию от Олимпийски игр-2018, но при этом разрешил чистым спортсменам соревноваться под олимпийским флагом.