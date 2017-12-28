Президент Италии распустил парламент страны

Президент Италии Серджо Маттарелла официально распустил парламент республики.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе главы государства, подчеркнув, что роспуск Сената и Палаты депутатов осуществлен в соответствии с конституцией и одобрен премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

При этом правительство последнего в отставку уходить не будет.

Роспуск итальянского парламента носит технический характер. Несмотря на то, что формально срок созыва обеих палат истекает в марте 2018 года, их мандат завершен с принятием закона о бюджете.