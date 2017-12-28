Эвакуация в Екатеринбурге: в жилом доме взорвался газ

В одной из квартир пятиэтажного жилого дома в поселке Садовом в Екатеринбурге произошел взрыв газа. По предварительным данным, ЧП мог спровоцировать хозяин квартиры после бытового конфликта. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета по Свердловской области, площадь возгорания, возникшего после взрыва, составила 25 квадратных метров. Из дома эвакуировали 44 человека, в том числе 8 детей. Пострадал хозяин квартиры, он госпитализирован с ожогами третьей степени.

Рассматриваются различные версии инцидента, в том числе совершение противоправных действий самим хозяином жилища из-за бытового конфликта. Следователи осматривают место происшествия и допрашивают свидетелей. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.