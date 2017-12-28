Биатлонисты Волков и Юрлова-Перхт выиграли "Рождественскую гонку"

Российские биатлонисты Алексей Волкова и Екатерина Юрлова-Перхт стали победителями традиционной "Рождественской гонки", которая с 2002 года проходит на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене. Россияне оказались лучшими среди десяти команд.

Соревнования состояли из двух гонок – масс-старта и гонки преследования. Волков и Юрлова-Перхт уверенно выиграли обе, не дав соперникам вступить в борьбу за главный приз. В гонке преследования российские спортсмены показали результат 33 минуты 21,4 секунды. При этом на восьми огневых рубежах российские биатлонисты допустили только один промах на двоих. Вторыми финишировали чешские спортсмены Ева Пускарчикова и Одржей Моравец (+24 секунды; 2 промаха), третьими стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Юлиан Эберхард (+43,5; 9).

"Рождественская гонка" или World Team Challenge ("Мировой командный вызов по биатлону") является коммерческим соревнованием, все участники получают значительные призовые. До нынешних соревнований российские биатлонисты побеждали в "Рождественской гонке" в 2012 году, тогда Юрлова победила вместе с Антоном Шипулиным. Кроме них россияне выигрывали в 2007 году (Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко) и в 2010-м (Светлана Слепцова и Евгений Устюгов). В прошлом году Волков вместе с Ольгой Подчуфаровой стал третьим.