Суд оштрафовал Яшина на 30 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина, проводившего несанкционированную акцию 24 декабря в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала представитель суда.

Штраф на Яшина наложен в соответствии с административной статьей "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".

12 декабря Яшин в Facebook призвал своих сторонников принять участие 24 декабря в праздничном мероприятии "День свободных выборов" в Лермонтовском сквере.

14 декабря Мещанская межрайонная прокуратура Москвы вынесла Яшину предостережение о недопустимости проведения несогласованного массового мероприятия. 20 декабря Мосгорсуд отменил решение совета депутатов о проведении мероприятия, однако оно все же состоялось 24 декабря, собрав примерно 500 человек.