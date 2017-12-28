FIS отстранила от соревнований 11 российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отстранить от всех соревнований под своей эгидой 11 российских лыжников, которые ранее были дисквалифицированы комиссией Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда.

Ранее эти спортсмены были отстранены временно, сейчас же дисквалификация носит бессрочный характер. В число отстраненных попали спортсмены первой волны дисквалификаций: Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Анастасия Доценко, Юлия Чекалева. А также Никита Крюков, Наталья Матвеева и Александр Бессмертных, которых FIS отстранила 22 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз FIS.