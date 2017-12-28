В Турции арестован организатор выставки, на которой был убит посол РФ

Суд в Анкаре арестовал Мустафу Тимура Озкана — организатора прошлогодней выставки, во время которой полицейский Мевлют Мерт Алтынташ смертельно ранил посла России в Турции Андрея Карлова.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила турецкая газета Sabah.

В качестве причины ареста указано стремление Озкана преднамеренно участвовать в расправе над российским дипломатом.

Местная прокуратура также сообщила, что в рамках совместного с Россией расследования убийства Карлова, следователям удалось получить всю информацию с мобильного телефона Алтынташа.

Всего же по подозрению в причастности к преступлению были арестованы шесть человек, включая трех полицейских.

Алтынташ выстрелил в спину Карлову 19 декабря 2016 года во время его выступления на открытии выставки "Россия глазами турок", организованной посольством России в Анкаре и муниципалитетом столичного района Чанкая.

Карлов скончался на месте, а его убийца был ликвидирован в ходе полицейской операции.