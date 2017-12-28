Россиянин Федосеев стал вторым на чемпионате мира по быстрым шахматам

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершился чемпионат мира по рапиду (быстрым шахматам). Российский гроссмейстер Владимир Федосеев в упорной борьбе занял второе место.

По итогам 15 соревновательных туров выявить победителя не удалось, так как три шахматиста набрали одинаковое количество очков. По 10,5 баллов в активе было у Федосеева, его соотечественника Яна Непомнящего и Вишванатана Ананда из Индии. Согласно регламенту турнира в таком случае для выявления победителя два лучших шахматиста играют тай-брейк. По дополнительным показателям из борьбы выбыл Непомнящий, ставший третьим, сообщает ТАСС. Федосеев и Ананд сыграли тай-брейк, в котором победу одержал более опытный шахматист из Индии — 2:0.

Чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсен занял только пятое место (10 очков), россиянин Александр Грищук — шестое (10), Борис Савченко — седьмое (10), Петр Свидлер — десятое (9,5), Сергей Карякин — 34-е (9).

Женский турнир выиграла китаянка Цзюй Вэньцзюнь (11,5 очка), второй стала ее соотечественница Лэй Тинцзе (11), третьей — немка Элизабет Петц (10,5). Лучшие из россиянок Александра Горячкина, Полина Шувалова и Бибисара Асаубаева заняли 10-12-е места (по 9,5).

После чемпионата мира по рапиду в Эр-Рияде пройдет чемпионат мира по блицу. Турнир состоится 29-30 декабря. Общий призовой фонд соревнований составляет 2 миллиона долларов.