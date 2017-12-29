Госдеп: США и Россия вместе могут устранить проблемы Договора по открытому небу

В госдепартаменте США считают, что Вашингтон и Москва могут совместно работать над решением проблем, связанных с Договором по открытому небу (ДОН). Заявление госдепа было сделано в ответ на решение России по принципу взаимности ввести в отношении США ряд ограничений по выполнению наблюдательных полетов над ее территорией в рамках ДОН. Также американские наблюдатели не смогут ночевать на трех аэродромах.

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Госдеп высказал свою обеспокоенность таким решением и призвал Москву к конструктивному взаимодействию в вопросах имплементации Договора по открытому небу, передает ТАСС. Меры, принятые американской стороной, будут носить обратимый характер – при условии, что Россия будет соблюдать свои обязательства в рамках ДОН, заявили в госдепе.