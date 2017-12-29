Власти США осудили "варварскую атаку" в Кабуле

"Чудовищным нападением" и "варварской атакой" назвала администрация США теракт в Кабуле. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, пишет ТАСС.

Соединенные Штаты осуждают теракт в столице Афганистана и приносят соболезнования семьям погибших, говорится в сообщении. Вашингтон намерен тесно сотрудничать с афганскими властями, чтобы призвать террористов к ответу и не дать "врагам разрушить страну и разделить народ Афганистана".

Как сообщалось ранее, взрывы в здании культурного центра Кабула произошли 28 декабря. Первое взрывное устройство активировал террорист-смертник, затем сработали две мины, закрепленные на стенах здания. В результате атаки погиб 41 человек, пострадали около 90. Ответственность за случившееся на себя взяла террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России).