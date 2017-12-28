Президент Путин подписал закон о выплатах за первенца

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах за первенца. Причем речь идет как о рождении, так и об усыновлении ребенка.

В тексте закона, официально обнародованном на портале правовой информации, гласит, что граждане России, постоянно проживающие на ее территории, имеют право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Также ежемесячное пособие назначается и за второго ребенка, передает ТАСС.

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Ранее пакет законопроектов с целым рядом демографических инициатив президента был одобрен Госдумой РФ в первом чтении. Помимо выплат за первенца, новые законы предусматривают продление программы материнского капитала до конца 2021 года и льготную ипотеку для семей, в которых родится второй или третий ребенок.