40 тысяч жителей Лимы протестуют против помилования бывшего президента Перу

В Перу не утихают протесты против помилования бывшего президента Альберто Фухимори. В Лиме, столице страны, марш недовольных завершился беспорядками. Полиция применила слезоточивый газ, сообщает телеканал "Россия 24".

Акция протеста против помилования Фухимори собрала почти 40 тысяч участников. Она стала самой крупной за последние дни. Подобные демонстрации прошли и в ряде других городов Перу. Недовольство участников вызвало решение президента помиловать Фухимори, которого приговорили к 25 годам тюрьмы за коррупцию, причастность к убийствам и похищениям людей. Раскритиковали помилование экс-главы Перу и в ООН, назвав его "пощечиной" для жертв преступлений Фухимори.