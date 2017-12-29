При пожаре в Бронксе погибли не менее 11 человек, в том числе дети

Не менее одиннадцати человек погибли в пожаре в Нью-Йорке. Огонь охватил пятиэтажное жилое здание в районе Бронкс, передает телеканал "Россия 24". С возгоранием борются более ста шестидесяти пожарных.

На место трагедии прибыл мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. В городские больницы доставили не менее десяти пострадавших. Очевидцы сообщают, что среди жертв пожара есть дети.