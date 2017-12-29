29 декабря будет оглашен приговор Уильяму Браудеру

29 декабря в Москве заочно огласят приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Он и его партнер Иван Черкасов проходят по делу о налоговых махинациях, в частности, с акциями "Газпрома". Гособвинение просит дать им 9 и 8 лет колонии соответственно и назначить штраф.

Уильяму Браудеру и Ивану Черкасову как руководителям компании "Дальняя степь" инкриминируют организацию преднамеренного банкротства и уклонение фирмы от уплаты налогов на сумму более 3 миллиардов рублей.

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Следствие установило, что "Дальняя степь" была "фирмой-пустышкой", напоминает телеканал "Россия 24". Ее зарегистрировали в Калмыкии, а в штате — лишь на бумаге — числились инвалиды. Это позволило иностранной компании получить большие льготы по налогам. Через нее же, по мнению следствия, впоследствии шла скупка акций "Газпрома" — 37,5 миллионов.

Впоследствии эта компания была обанкрочена, получить от нее налоговые деньги в бюджет не получилось: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 миллиарда рублей выведены на Кипр. Как полагают следователи, преступную схему Браудеру и Черкасову помог разработать юрист Сергей Магнитский.