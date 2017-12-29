Трамп: расследование "российского следа" в американских выборах выставляет США в невыгодном свете

Расследование "вмешательства" России в американские выборы выставляет США в неприглядном свете. Об этом президент Дональд Трамп заявил в интервью New York Times. Хотя Трамп и не требует прекратить разбирательство, он 16 раз отметил, что "никакого сговора не было". Чем скорее закончится расследование, тем лучше для США, добавил он.

Президент выразил надежду на "честное обращение" с ним в ходе проверки, так как не имеет к "этим делам" никакого отношения.