НХЛ. Овечкин принес победу "Вашингтону"

"Вашингтон Кэпиталз" принимал "Бостон Брюинз" в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Победу в серии буллитов при активном участии своего капитана Александра Овечкина одержали хозяева – 4:3.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Ларс Эллер (33-я минута), Овечкин с передачи Евгения Кузнецова (35-я), Том Уилсон (52-я). У проигравших отличились Дэвид Бэкес (2-я и 48-я), а также Ноэль Аккьяри (3-я). Российский вратарь "мишек" Антон Худобин отразил 31 из 34 бросков по воротам.

Традиционный гол Овечкина в большинстве из левого круга вбрасывания:

Овечкин в списке снайперов НХЛ догнал другого российского форварда Никиту Кучерова из "Тампы-Бэй Лайтинг", теперь в активе обоих нападающих по 24 шайбы. В серии буллитов Кузнецов не смог реализовать свою попытку, а вот Овечкин принес своей команде победу. Видео:

.@ovi8 gets the only goal in the shootout and the #Caps have made it 12 straight against the Bruins! #CapsBruins #ALLCAPS pic.twitter.com/CMUruciWuv