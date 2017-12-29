В последнюю пятницу года в столице по-весеннему тепло

29 декабря влияние тёплых и неустойчивых атлантических воздушных масс достигнет апогея. Прежний температурный рекорд, плюс 3,6 градуса, держащийся с 1998 года, может обновиться.

В Москве и области — облачно, без существенных осадков (местами возможна морось), дымка. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 2 – 4 градуса, по области ноль – плюс пять градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, передает Центр погоды ФОБОС.

Атмосферное давление стабильное — 748 миллиметров ртутного столба, что соответствует норме.