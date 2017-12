Невероятный камбэк в НБА. "Бостон" отыгрался с "минус 26"

В Национальной баскетбольной ассоциации продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. "Бостон Селтикс" на своей площадке одержал невероятную и волевую победу над "Хьюстон Рокетс" со счетом 99:98.

Первая четверть встречи прошла при подавляющем преимуществе гостей и закончилась со счетом 32:12 в пользу "Хьюстона". Во втором отрезке матча ход игры не изменился, а преимущество гостей по ходу встречи достигало 26 очков. "Бостону" удалось вернуться в игру в середине третьей четверти, когда хозяева сделали рывок 10:0. Заключительный отрезок игры прошел в равной борьбе, а в концовке встречи удача была на стороне "Селтикс", которые нанесли "Хьюстону" четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком матча в составе обеих команд стал защитник "Рокетс" Джеймс Харден, записавший на свой счет "дабл-дабл" – 34 очка и 10 передач. У хозяев большой вклад в общий успех внес разыгрывающий Кайри Ирвинг, который набрал 26 очков.

Лучшие моменты встречи:

The @celtics dominate the second half, outscoring the @HoustonRockets 61-36! pic.twitter.com/lXHfhYAAbH