Путин подписал закон о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.

Как передает ТАСС, данный указ размещен на официальном портале правовой информации РФ.

В документе констатируется, что с 1 января 2018 года МРОТ устанавливается в размере 9489 рублей в месяц. С 1 января 2019 года – ежегодно – МРОТ привязывается к размеру величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал предыдущего года.

В сентябре Путин на встрече с руководителем общественной организации "Опора России" Александром Калининым пообещал, что власти повысят минимальный размер оплаты труда, отметив, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума.

Ранее сообщалось о том, что президент подписал закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии.