Путин подарил компьютер мальчику из Приморья

Президент России Владимир Путин подарил мальчику из села Прилуки в Приморье компьютер.

13-летний Сережа Тимофеев страдает раком головного мозга. Родители узнали о болезни сына в 2016 году. С тех пор он перенес несколько операций, после последней он чувствует себя намного лучше и постепенно восстанавливается, осваивая необходимые для жизни навыки.

Недавно у Сережи был день рождения, и он хотел получить в подарок компьютер. Но его семья не могла позволить себе его купить, так как все деньги уходят на лекарства. Поэтому мама Сергея решила написать о желании мальчика президенту. Она рассказала главе государства, что мальчик "общительный, у него много друзей, и сейчас, когда особенно нужна поддержка, ему очень не хватает общения с ними". Единственная возможность – это общаться с друзьями в Интернете.

"Когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья!", — говорит мама.

Как сообщает ТАСС, вручить компьютер мальчику приехал временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморья Константин Межонов.

Ранее Владимир Путин подарил девочке из Брянска щенка лабрадора, а удмуртской школьнице — электронное пианино.