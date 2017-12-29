Хоккей. Сборная США проиграла Словакии на молодежном чемпионате мира

На проходящем в американском Баффало чемпионате мира среди игроков до 20-ти лет во втором туре группы B встречались команды США и Словакии. Сенсационную победу со счетом 3:2 одержала европейская команда.

Первый период обошелся без заброшенных шайб, однако уже спустя пять минут после начала второго игрового отрезка Филипп Кривошик открыл счет в поединке. Но "звездно-полосатые" уже спустя шесть минут усилиями Брэди Ткачука смогли отыграться – 1:1.

Развязка игры произошла в самой концовке игры – все тот же Кривошик за пять минут до финальной сирены вновь вывел вперед свою команду, поставив американцев в положение догоняющих. Но подопечные Боба Моцко не стушевались и спустя полторы минуты после пропущенной шайбы благодаря голу Кейси Миттельштадта опять сравняли счет на табло.

Но выйти вперед хоккеистам США в этом матче так и не удалось. Словак Самуэль Бучек за две минуты до конца игры установил окончательный счет в матче – 3:2. Победа позволила словакам подняться на второе место в группе B, в то время как хозяева турнира опустились на четвертое.

Из остальных матчей отметим вторую подряд победу сборной Швеции, которая на этот раз оказалась сильнее команды Чехии (3:1), а также победу Финляндии над Данией (4:1). Также напомним, что сборная России одержала крупную победу над командой Швейцарии — 5:2.