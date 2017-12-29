Успеть все купить: до Нового года осталось 2 дня

В магазинах и на рынках сейчас самый пик покупок. Люди стараются успеть подготовиться к празднику. Но если в больших городах супермаркеты есть в каждом районе, то в малых не все так просто.

"Я завтра еду домой, к родным на праздник. Вкусняшки, подарочки для младших, бабушке, родственникам", — говорит девушка.

Успеть купить – девиз последних недель декабря. Даже в мегаполисах, переполненных гипермаркетами и рынками, продукты сметаются с полок за считанные часы. Что уж говорить о жителях глубинки. Ассортимент в местных магазинах и так не велик, а новогодний ажиотаж лишь усугубляет ситуацию. Единое торговое пространство позволяет решить эту проблему, предоставляя одинаковый уровень сервиса и количество наименований внутри одной торговой сети, как и в Москве, так и в самых удаленных уголках России.

В каждом конкретном регионе ретейлеры внимательно следят за вкусами покупателей и всегда учитывают пристрастия горожан. "Наша ассортиментная матрица всегда ориентирована на качество и свежесть. Также мы учитываем нюансы вкусов наших потребителей. Это тоже логистика", — говорит генеральный директор торговой сети "Пятерочка" Ольга Наумова.

Крупные торговые сети все чаще открывают гипермаркеты в маленьких городах накануне Нового года. Цель проста – дать покупателю максимум возможностей закупить для праздничного стола те продукты и в том объеме, в котором он желает сам, не будучи ограниченным отсутствием ассортимента. "Для Братска это формат современной торговли. Там, где мы открываем наши магазины, люди имеют возможность купить практически все в одном месте и при этом сэкономить семейный бюджет", — поясняет региональный директор торговой сети "Лента" Лола Жигальцова.

Такой подход дает новые возможности не только покупателю, но и местным предпринимателям, владельцам малого и среднего бизнеса. "Раньше я реализовывал продукцию только в местных маленьких магазинчиках и кафе. То есть только по городу Мурманск. С приходом федеральных сетей, таких как "Магнит", мы начали реализовывать по всей территории Мурманской области", — говорит директор пекарни "Белая Вежа" Андрей Сазонов.

Благодаря появлению в Мурманске гипермаркета "Магнит" маленькая пекарня, раньше изготавливающая сто булочек в день, превратилась в предприятие с производительностью в 12 тонн в сутки. "Компания Х5 активно работает с поставщиками. Предприятия малого и среднего бизнеса обеспечивают нашей сети значительную часть локального ассортимента во всех регионах присутствия. Но по факту многие поставщики, работая с нами, становятся из малых крупными", — говорит директор департамента категорийного менеджмента "Пятерочки" Анжела Зюзина.

Крупные торговые сети также помогают российским поставщикам расширяться, сдавая в субаренду свои площади. Открывая внутри гипермаркета торговую точку, предприниматель подключается к внушительному потребительскому потоку, что неизменно приводит к наращиванию объемов производства. От концепции единого торгового пространства в конечном итоге выигрывают все — и ретейлер, и малый бизнес, и главное звено этой цепи — покупатель.