Путин продлил программу маткапитала до конца 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил действие программы материнского капитала до конца 2021 года. В действующей редакции закона срок действия программы истекает 31 декабря 2018 года.

Как сообщает ТАСС, закон вводит новую возможность использования маткапитала. Теперь его можно будет потратить на платное дошкольное образование ребенка. Ранее до достижения ребенком трех лет маткапитал можно было потратить лишь на первоначальный взнос или погашение основного долга по ипотеке, на товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Расходы федерального бюджета на реализацию нового закона составят в 2018 году — 1 миллиард рублей, в 2019 году — 37,9 миллиарда рублей, в 2020 году — 69,7 миллиарда рублей.