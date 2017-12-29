"За утрату капитала": отозвана лицензия у банка "Северный кредит"

Банк России отозвал с 29 декабря 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у вологодского коммерческого банка "Северный кредит", являющегося участником системы страхования вкладов.

По мнению Центробанка, "Северный кредит", который по величине активов занимал 1 декабря 244-е место среди себе подобных в РФ, не имеет документов, подтверждающих право его собственности на покупку крупного портфеля ценных бумаг.

При этом инспекторская проверка ЦБ РФ выявила полную утрату банком собственных финансовых средств, что привело к неспособности кредитного учреждения своевременно исполнять свои обязательства перед кредиторами и вкладчиками.