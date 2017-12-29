Эффект камина: в Нью-Йорке произошел самый страшный пожар за 25 лет

Двенадцать человек, в том числе годовалый мальчик, стали жертвами пожара в Нью-Йорке. Огонь охватил пятиэтажное жилое здание в Бронксе. Мэр города назвал эту трагедию самым страшным пожаром за последние 25 лет.

Это был самый смертоносный пожар в Нью-Йорке за последние четверть века. Жилая пятиэтажка в районе Бронкс загорелась около семи вечера. Пламя и дым почти сразу охватили все двадцать пять ее квартир.

Первые пожарные расчеты прибыли на место всего через три минуты, но избежать трагедии не удалось. На серьезный по нью-йоркским меркам мороз (в приморском городе минус девять, которые переносятся как все пятнадцать) выжившие выбегали кто, в чем был.

В итоге, 12 погибших, включая годовалого ребенка. Жизнь четверых висит на волоске — они в критическом состоянии. Погорельцев разместили в местной школе, подогнали городские автобусы и даже задействовали помещения зоопарка в Бронксе, с которым граничит квартал.

Пожару присвоили четвертую категорию сложности. На месте находятся более 150 огнеборцев, которые все еще продолжают осматривать помещения. На локализацию возгорания ушло больше двух часов.

Причину произошедшего еще предстоит установить, но, свидетели сообщают, что изначально загорелось в мусоросборнике на первом этаже. Открытые жильцами на верхних этажах окна плюс ветреная погода, похоже, создали в доме эффект камина. Огонь и теплый задымленный воздух как по трубе стали быстро подниматься наверх, не оставляя людям шансов.

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Бронкс не первый раз попадает в печальную статистику нью-йоркских пожаров. Предыдущее похожее происшествие в крупнейшем городе США произошло в том же районе. В 2007 году в огне погибли 10 человек. Девять из них были детьми.